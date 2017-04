Actualidade

Os preços das casas aumentaram 4,1% na zona euro e 4,7% na União Europeia (UE) no quarto trimestre de 2016, face homólogo, com Portugal a registar uma subida acima de ambas as médias, divulgou hoje o Eurostat.

Em Portugal, os preços das casas cresceram 7,6%, acima de ambas as médias, mas as maiores subidas homólogas, no quarto trimestre de 2016, foram registadas na República Checa (11,0%), na Hungria (9,7%) e na Lituânia (9,5%), não tendo sido observados quaisquer recuos.

Face ao período entre outubro e dezembro de 2016, os preços das habitações subiram 0,8% tanto na zona euro quanto na UE, tendo os maiores aumentos sido observados em Malta (6,0%), na República Checa (4,7%), na Holanda (3,2%) e em Chipre (3,1%), com os recuos mais significativos na Dinamarca (-1,5%), na Croácia (-0,6%) e na Bélgica (-0,4%).