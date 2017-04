Actualidade

A organista Daniela Moreira abre, no sábado, o VII Ciclo de Concertos do Órgão Histórico da Igreja de S. Vicente de Fora, em Lisboa, que projeta a realização de um recital por mês até dezembro.

O recital de abertura, "Batalhas e Tréguas", por Daniela Moreira, centra-se na "música de caráter descritivo" dos séculos XVII e XVIII, que abarca "desde a bélica chamada de clarim e o empolgante galope de cavalos, ao suave toque da flauta ou ao delicado canto do cuco", disse à agência Lusa Luís Nazaré, da organização.

"O recital começa e termina com dois exemplos do género mais descritivo da literatura organística: a Batalha, verdadeiro traço de união entre o sagrado e o profano, representação por excelência da vitória do bem sobre o mal".