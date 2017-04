Actualidade

A linha de comunicação entre os Estados Unidos e a Rússia utilizada para proteger os pilotos de ambos os lados na guerra da Síria foi acionada antes do ataque norte-americano à base aérea síria de Shayrat.

A chamada "linha de não-conflito" ("deconfliction line", na denominação em inglês) é operada pelo comando central das forças armadas norte-americanas na base aérea de al-Udeid, no Qatar e serve como uma ligação crucial que impede a colisão dos aviões russos e norte-americanos no congestionado espaço aéreo sírio ou um ataque direto entre as duas potências.

De acordo com o porta-voz do Pentágono, capitão Jeff Davis, citado pela agência Associated Press, "os estrategos militares norte-americanos tomaram precauções para minimizar o risco para o pessoal russo ou sírio estacionado na base aérea" bombardeada, situada na província síria de Homs.