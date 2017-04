arte

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, anunciou que as análises à pintura "O Chafariz d´el Rei" indicam que é datada da segunda metade do século XVI, contradizendo as dúvidas sobre a autenticidade da obra.

Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, o MNAA apresentou os resultados das análises técnicas e materiais do quadro, realizadas por equipas do Laboratório José de Figueiredo e do Laboratório Hercules.

"O Chafariz d´el Rei" é uma das obras em exposição na "Cidade Global - Lisboa do Renascimento" cuja autenticidade foi colocada em causa pelos historiadores Diogo Ramada Curto e João Alves Dias em textos publicados pelo semanário Expresso em fevereiro.