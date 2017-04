Actualidade

O presidente da Comissão Eleitoral da Gâmbia anunciou hoje que o partido do novo Presidente, Adama Barrow, ganhou as eleições legislativas e conquistou a maioria dos lugares no parlamento.

O United Democratic Party (UDP, Partido Democrático Unido) conquistou 31 dos 53 lugares da Assembleia Nacional.

A antiga força dominante ao longo de duas décadas, a Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC, Aliança para a Reorientação Patriótica e Construção) do regime de Yahya Jammeh, ficou reduzida a cinco deputados.