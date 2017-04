Autárquicas

O antigo presidente da Câmara de Oeiras Isaltino Morais vai recandidatar-se à presidência do município nas eleições autárquicas de outubro como independente, afirmou hoje o próprio à agência Lusa.

"Sou candidato à Câmara de Oeiras nas próximas eleições autárquicas e tomei esta decisão porque o povo de Oeiras, os eleitores, os cidadãos de Oeiras praticamente exigiram que eu fosse candidato", disse.

"Não quis tomar uma decisão mais cedo porque quanto mais tarde se entra no debate eleitoral mais estabilidade há no município. A partir do momento em que são anunciados todos os candidatos, não se vai dar azo a 'porquês' de eu me candidatar", justificou.