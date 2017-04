Síria

O ataque dos Estados Unidos contra uma base na Síria "ilustra uma determinação necessária contra os ataques químicos bárbaros", afirmou hoje o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"A União Europeia trabalhará com os Estados Unidos para pôr fim à brutalidade na Síria", acrescentou Tusk, numa curta declaração na rede social Twitter.

Forças militares dos Estados Unidos lançaram hoje de madrugada 59 mísseis de cruzeiro contra a base aérea síria de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que na terça-feira matou pelo menos 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste do país.