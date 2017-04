música

Os D.A.M.A já são uma revelação da música atual. Se quiser confirmar, passe amanhã no Coliseu do Porto.

Nasceram como um projeto pop liderado por Francisco ‘Kasha’ Pereira e Miguel Coimbra, a quem se juntou depois um amigo de longa data, Miguel Cristovinho. Gradualmente, os D.A.M.A foram-se libertando de restrições musicais, passando a escrever canções com que as pessoas se pudessem relacionar.

Em 2013, participaram nas Festas do Mar em Cascais e no Meo Sudoeste, e desde então têm vindo a conquistar os palcos portugueses.

Chegou o disco de estreia Uma Questão de Princípio, que alcançou a Dupla Platina e teve sucessos como Balada do Desajeitado, Luísa e Às Vezes. O segundo álbum Dá-me um Segundo (2015), também teve Platina.

Os dois últimos anos têm sido imparáveis, com mais de 300 concertos de norte a sul, entre eles no MEO Sudoeste, Marés Vivas, Rock in Rio, Multiusos de Guimarães, Campo Pequeno ou MEO Arena.

Em 2017 os D.A.M.A querem novamente marcar a diferença com uma digressão mais intimista e envolvente, de modo a estarem perto de todos os que dão vida ao seu sucesso. Prepare-se para um concerto muito especial já amanhã.

Local: Coliseu do Porto

Horário: 8 de abril, às 21h30 (portas abrem às 20h30)

Preço: €18 a €40