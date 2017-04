Síria

Um avião militar bombardeou hoje a cidade de Khan Sheikhun, alvo na terça-feira de um ataque com armas químicas que levou os Estados Unidos a atacar hoje de madrugada uma base militar síria, anunciou uma organização não-governamental.

Citado pelo jornal britânico Guardian, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, afirmou que um avião sírio ou russo bombardeou a cidade, na província de Idlib, no noroeste da Síria, antes do meio-dia local.

O ataque foi testemunhado por um ativista sírio que trabalha num serviço de alerta de ataque aéreo, segundo o qual o avião atacou às 11:00 locais (09:00 em Lisboa) nos limites norte da cidade.