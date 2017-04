Actualidade

A Universidade de Coimbra vai apoiar o Governo de Timor-Leste na gestão do Arquivo Nacional deste país lusófono, formando quadros e estabelecendo procedimentos para conservação e utilização de documentos, nos termos de um protocolo assinado hoje.

"Escolhemos a Universidade de Coimbra (UC), a quem estamos ligados por laços profundos, por se tratar de uma das mais antigas e prestigiadas do mundo", disse à agência Lusa o ministro de Estado, coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça e ministro da Administração Estatal de Timor-Leste, Dionísio Babo Soares, no final da cerimónia da assinatura do protocolo, na Sala do Senado da Reitoria da Universidade.

O ministro timorense refere que o Arquivo Nacional do seu país ainda está numa fase de arranque, mas conta com muitos documentos sobre a presença portuguesa (alguns datados do século XVI), arquivos da administração indonésia e um vasto acervo pós-independência.