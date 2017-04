Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar, apresentado por todos os grupos parlamentares, pelas vítimas mortais da explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego.

"Trata-se indubitavelmente, de um momento de profundo sofrimento e grande tristeza para as respetivas famílias, amigos e toda a comunidade lamecense", lê-se no texto em que as diversas bancadas lamentam "o trágico acidente" ocorrido na terça-feira e apresentam "as mais sentidas condolências" e "profundo pesar".

As buscas por restos mortais das vítimas terminaram quinta-feira, após terem sido encontrados mais vestígios biológicos que podem apontar para a confirmação de oito mortos.