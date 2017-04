Papa

O reitor do Santuário de Fátima disse hoje que Fátima é "um lugar seguro" e reiterou o apelo para que os fiéis se desloquem ao templo a 12 e 13 de maio, por ocasião da peregrinação do papa Francisco.

"(...) Fátima é um lugar seguro. Todos sabemos que hoje a segurança está na ordem do dia, mas as várias entidades envolvidas na preparação da visita do papa tudo estão a fazer para garantir a segurança dos que aqui estarão", afirmou o padre Carlos Cabecinhas, numa conferência de imprensa conjunta em Fátima, distrito de Santarém, sobre a preparação da visita do papa Francisco.

Carlos Cabecinhas referiu depois que "o Santuário de Fátima é um largo espaço, um amplo espaço, habituado a multidões, e que já teve a oportunidade de receber a visita de vários papas".