Actualidade

O Governo aprovou a criação do Académico Clínico das Beiras, que agregará várias unidades de saúde e de ensino superior dos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu, e cuja portaria foi hoje publicada em Diário da República.

De acordo com o documento, este consórcio terá sede no edifício da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) e tem como principal objetivo o avanço e a aplicação do conhecimento e da ciência na melhoria da saúde e do ensino académico, potenciando ainda a investigação e o "aproveitamento organizado e sistemático das sinergias existentes".

Este centro académico resulta da cooperação que tem vindo a ser implementada no terreno pelas entidades envolvidas e é constituído pelo Centro Hospitalar da Cova da Beira, pela Unidade Local de Saúde da Guarda, pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu, pela UBI, pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, pelo Instituto Politécnico da Guarda e pelo Instituto Politécnico de Viseu.