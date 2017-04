Síria

O preço do petróleo Brent subiu hoje para mais de 56 dólares, devido à intervenção dos Estados Unidos contra a Síria em resposta à utilização de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad, segundo analistas.

Segundo os analistas citados pela Efe, o barril de referência na Europa disparou para níveis acima dos 56 dólares, o valor mais alto desde o princípio de março e mais 1,4% do que na quinta-feira, antes de baixar ligeiramente e cotar-se a 55,67 dólares.

A subida do preço do petróleo ocorreu depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado a conhecer na quinta-feira uma intervenção unilateral de bombardeamentos na Síria.