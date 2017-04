Papa

O presidente da Câmara de Ourém afirmou hoje que vão ser criadas cerca de 20 bolsas de estacionamento fora de Fátima, com capacidade para 18 mil viaturas ligeiras, para a peregrinação de 12 e 13 de maio.

"O objetivo das bolsas é diluir a gestão do tráfego rodoviário", afirmou Paulo Fonseca, numa conferência conjunta sobre a visita do papa Francisco, em Fátima, no distrito de Santarém, referindo que existirá uma rede de 75 'transfers' a circular em permanência para levar os visitantes dessas bolsas à Cova da Iria e depois no retorno até às suas viaturas.

Paulo Fonseca referiu que as bolsas estão por exemplo na Loureira, já concelho de Leiria, ou na zona do mercado de Ourém, mas também na pista do aeródromo da Giesteira, entre outros locais.