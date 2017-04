Actualidade

A produção de vinho na campanha 2016/2017 terá diminuído quase 20%, para 5,65 milhões de hectolitros, depois de na anterior ter aumentado 13,5%, segundo um estudo da Informa D&B hoje divulgado.

O estudo 'Setores Vinho', publicado pela Informa D&B, nota que o recuo de quase 19,8% no volume de produção provisório de vinho na campanha 2016/2017 se segue a um aumento de 13,5% registado na campanha anterior, ano em que a produção de vinhos com DOP (Denominação de Origem Protegida) foi a que "mostrou o maior dinamismo", com uma taxa de crescimento de 21,2%.

Os dados disponíveis destacam a região de Douro/Porto como a que gera um maior volume (23% do total na campanha 2015/2016), à frente de Lisboa (17%), Alentejo (16%), Beiras (13%) e Minho (12%).