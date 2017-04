Brexit

O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, instou hoje as empresas da City - centro financeiro de Londres - a terem preparados "planos de contingência" para o 'Brexit' ou saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Numa intervenção hoje em Londres, Carney revelou que escreveu a todos os bancos e empresas financeiras que operam entre o país e a UE - incluindo subsidiárias de bancos de investimento norte-americanos com sede na capital britânica - para lhes pedir para se prepararem para todos os cenários possíveis nas negociações do 'Brexit'.

Entre os possíveis cenários, o governador incluiu um no qual ambas as partes não consigam alcançar um acordo e pediu às referidas entidades para terem prontos os planos até 14 de julho.