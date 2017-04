Actualidade

O treinador do Moreirense, Petit, garantiu hoje que vai "lutar pelos três pontos" no domingo na receção ao líder Benfica, em "jogo de pormenores" a contar para a 28.ª jornada da I liga portuguesa em futebol.

"Vai ser um jogo muito importante para os dois. Vamos estar concentrados e entrar no jogo com uma grande atitude e grande intensidade. Nestes jogos, o pormenor paga-se muito. Do outro lado há um candidato ao título que precisa desta vitória como nós. Esperamos um jogo extremamente difícil. Vamos lutar pelos três pontos", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O Moreirense segue em 16.º lugar, com 21 pontos, mais quatro do que Nacional e Tondela que seguem nos lugares de despromoção, enquanto o Benfica é líder, com 65 pontos, apenas mais um que o FC Porto, que recebe sábado o Belenenses.