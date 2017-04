Actualidade

A agência de notação financeira Fitch desceu hoje a avaliação da qualidade do crédito soberando da África do Sul para o grau de não investimento, ou 'lixo', como é conhecido, citando turbulência política e preocupações de governabilidade.

A descida do 'rating' da segunda maior economia africana seguiu-se a uma iniciativa similar tomada pela Standard & Poor's, logo na sequência da demissão do ministro das Finanças, no final da semana passada.

A degradação da avaliação da qualidade do crédito soberano da África do Sul surge no mesmo dia em que milhares de pessoas manifestaram-se contra o Presidente Zuma, exigindo a sua demissão na sequência de remodelação governamental.