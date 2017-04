Actualidade

O ministro do Ambiente anunciou hoje um financiamento de 13,5 milhões de euros destinado a obras nas redes de abastecimento de água e saneamento em nove municípios, onde não avançou a construção de barragens.

João Pedro Matos Fernandes, que falava em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, disse que hoje "é um dia honrado" para o Ministério do Ambiente e para nove municípios do Centro e Norte do país, de zonas onde estava prevista a construção, respetivamente, das barragens de Girabolhos e do Fridão.

A construção da barragem de Girabolhos foi cancelada e o projeto de Fridão ficou suspenso até 2019.