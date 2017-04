Actualidade

Os deputados aprovaram hoje, na generalidade, as propostas do CDS-PP e do Bloco de Esquerda para obrigar os bancos a venderem produtos financeiros arriscados em balcões específicos e devidamente identificados, com vista a proteger os consumidores.

As propostas dos democratas-cristãos e dos bloquistas foram aprovadas com a abstenção do PS e vão agora passar à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças Públicas, onde serão alvo de discussão mais alargada na especialidade, antes de ser proposta uma redação final.

Na exposição de motivos à sua proposta, o CDS-PP elenca os problemas com bancos que ocorreram nos últimos anos e os casos de clientes que dizem ter comprado produtos financeiros sem estarem cientes dos riscos que corriam, assim como de relatos de práticas comerciais abusivas, para propor alterações legislativas para "evitar ou minorar situações semelhantes".