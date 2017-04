Actualidade

Os filhos de Jonas Savimbi publicaram, em França, um livro sobre o lado mais "íntimo e familiar" do líder histórico da UNITA para assinalar os 15 anos da sua morte, em combate.

O livro, intitulado "Jonas Savimbi, le leader de la résistance angolaise raconté à ses petits-enfants" (Jonas Savimbi, o líder da resistência angolana contado aos seus netos), foi publicado pela editora L'Harmattan e foi escrito por Cheya, Aleluiah e Helena Sakaita-Savimbi, filhos do fundador da UNITA.

"Nós queríamos trazer uma coisa de novo no nosso livro porque eu acho que é a primeira vez que nós falamos de Jonas Savimbi no quadro puramente íntimo, familiar. Isto é uma coisa que eu acho que é nova. Ninguém foi a esta intimidade. Nós somos os filhos, conhecemos bem o nosso pai, tivemos conversas", disse à Lusa Cheya Sakaita-Savimbi, em Paris, destacando que a obra "é muito importante para a história para um melhor conhecimento do homem".