Actualidade

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, defendeu hoje que as aldeias do território nacional são espaços de futuro e que devem ter vida própria, de forma que as suas populações tenham padrões equivalentes aos das cidades.

"As nossas aldeias são as nossas raízes culturais mais profundas. São espaços de futuro, mas que preservam a memória do passado, que queremos manter permanentemente ativa", sustentou.

No final de uma cerimónia que decorreu na Aldeia da Pena, em S. Pedro do Sul, que serviu para anunciar as 49 aldeias pré-finalistas das 7 Maravilhas, Capoulas Santos sublinhou a importância destas iniciativas, que contribuem para promover "preciosidades dispersas" do território nacional.