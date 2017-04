Actualidade

O FC Porto 'fechou' hoje a preparação da receção ao Belenenses, para a 28.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que o treinador Nuno Espírito Santo contou com todo o plantel à sua disposição.

Sem ocorrências no boletim clínico, apenas o defesa espanhol Marcano, que vai cumprir um jogo de suspensão, por acumulação de cartões amarelos, não poderá integrar o leque de opções de Nuno Espírito Santo para o jogo de sábado com o Belenenses.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', a sessão matinal que teve lugar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, contou ainda com a presença do guarda-redes do plantel do FC Porto B Mouhamed Mbaye.