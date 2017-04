Actualidade

O parlamento aprovou hoje uma alteração à lei do arrendamento urbano, a partir de um projeto de lei do PCP, que reverte uma lei do Governo PSD-CDS, a qual "facilitava os despejos e desprotegia os inquilinos".

O PSD e o CDS votaram contra esta reversão, como lhe chamaram, num diploma que teve o voto do partido do Governo, o PS, e dos partidos que o apoiam na assembleia, PCP, BE e PEV, negociado na comissão de ambiente, ordenamento do território e habitação.

A deputada Paula Santos, do PCP, afirmou, já depois de aprovada a alteração, referindo que alterava a lei "imposta pelo PSD e pelo CDS, que facilitava o despejo e desprotegia os inquilinos do seu direito à habitação".