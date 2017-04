Actualidade

O Presidente da República vai receber PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN nos dias 17 e 18 de abril, no âmbito dos "contactos regulares" que mantém com os partidos políticos com representação parlamentar, anunciou a Presidência.

Numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República é referido que "no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar, o Presidente da República fixou" a realização de sete reuniões.

Assim, segundo a agenda divulgada, o primeiro encontro do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, será com o PSD, no dia 17, pelas 14:00.