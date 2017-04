Actualidade

Os trabalhadores de Lisboa da Petrogal ratificaram hoje as decisões aprovadas nas refinarias de Sines e de Matosinhos, durante esta semana, para a realização de uma manifestação no próximo dia 24 e a convocação de uma greve.

Num "plenário com boa participação", os trabalhadores "aprovaram, por unanimidade, as posições tomadas em Sines e no Porto", informou à agência Lusa Augusto Valério, dirigente da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Farmacêutica e Energia e Minas (Fiequimental).

Augusto Valério indicou que os sindicatos ficaram mandatados para "definirem a melhor altura para se realizar a greve".