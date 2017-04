Actualidade

O secretário de Estado da Energia defendeu hoje que há pedidos extraordinários que faz sentido manter, considerando que as empresas do setor "acabam por perceber o esforço que lhes está a ser pedido" com a Contribuição sobre o Setor Energético.

"Parece-me que é um setor que todos os portugueses reconhecem ter possibilidades de dar um contributo importante para que o país consiga recuperar rapidamente", afirmou hoje Jorge Seguro Sanches, quando questionado sobre a contestação das empresas à Contribuição sobre o Setor Energético (CESE) que foi introduzida no Orçamento do Estado de 2014 e se mantém desde então.

À margem do colóquio 'Fiscalidade da Energia', na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o governante considerou que "as empresas acabam por perceber este esforço que está a ser pedido", que corresponde a 0,85% dos ativos das empresas, que começou por ser pensada para os produtores de eletricidade, mas que acabou por abarcar todo o setor.