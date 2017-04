revista Songlines

Ao lado do fadista estão a concorrer ao mesmo prémio a cantora e compositora Saraui Aziza Brahim, com o álbum Abbar el Hamada, o violinista húngaro Félix Lajkó com o CD Most Jöttem, e o senegalês Baaba Maal, pelo álbum The Traveller.

A edição de Maio, lançada hoje, conta com uma entrevista de fundo do fadista que desde muito cedo chamou a atenção de todos quanto o ouviam.

Em 2008 a revista britânica intitula-o como “The Rising Star of Fado”. Dois anos depois, com a edição de “Porta do Coração” (Álbum vencedor de Top of the World Album pela Songlines) é aclamado pela crítica e pelos seus pares como uma das maiores vozes do seu tempo. Em Outubro de 2013 edita “Largo da Memória” : “..um disco fundamental. Ficará na História”, escreve Miguel Esteves Cardoso no jornal Público. “A voz de Ricardo não se esquece. Ouvida uma vez, recordada sempre” escreve Alexandra Carita no Expresso. Os elogios repetem-se na imprensa dentro e fora de portas. A mesma Songlines que em 2008 antevia um percurso brilhante para Ricardo Ribeiro nomeou-o na categoria de “Melhor Artista” na edição de 2015 com o seu disco “Largo da Memória”.

Em 2016, mais precisamente a 1 de Abril, edita o seu álbum “Hoje é assim, amanhã não sei”. As reacções da crítica não podiam ser mais entusiastas – recebe a cotação máxima (5 estrelas) no jornal Expresso, 4 estrelas no Ipsílon, na revista Blitz, na revista Time Out e na Songlines, a qual nomeou ainda Ricardo Ribeiro como a melhor voz masculina do Fado da sua geração.

Espectáculos

16 de Abril | Festival Caminhos do Ferro, Tomar

17 de Maio | Participação concerto de Ivan Lins | Casa da Música, Porto

18 de Maio | Participação concerto de Ivan Lins | CCB, Lisboa

20 de Maio | Teatro-Cine de Torres Vedras

22 de Maio | Le Mans, França

1 de Junho | Kings Place, Londres, Reino Unido

6 de Junho | Moscovo, Rússia

7 de Junho | São Petersburgo, Rússia

31 de Junho | C.C.C. Caldas da Rainha

5 de Julho | Førde Festival , Noruega

6 de Julho | Førde Festival , Noruega

14 de Julho |Theater am Spittelberg, Viena de Aústria

26 de Outubro | “Carta Branca” CCB, Lisboa