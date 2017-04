Nos Alive'17

The Black Mamba, banda liderada por Pedro Tatanka e Miguel Casais, sobe ao Palco NOS do NOS Alive’17, dia 8 de julho, mesmo palco e dia dos já anunciados Depeche Mode, Imagine Dragons e Kodaline.

O grupo que nasce em 2010 com um som único que mistura a soul music, com o blues e o funk.

O álbum de estreia homónimo foi lançado em 2010 e em 2014 atira-se para o segundo disco de originais. O público português foi consensual e imediato no reconhecimento do talento do grupo desde o lançamento do primeiro trabalho de estúdio, que conquistou o 1.º lugar de vendas do iTunes e viu a primeira edição esgotada nas lojas.

Já o segundo longa-duração, "Dirty Little Brother", não hesitou na ousadia e contou vários convidados de peso entre eles, Aurea, com quem gravaram o êxito ““Wonder Why”.

Em 2015 a banda foi convidada pelo produtor e músico, Skyler Jett ex- “Commodores” e “Sly and the Family Stone”, detentor de um Grammy Award, para gravar um tema de um filme. Já este ano o grupo junta ainda ao seu portfolio mais um êxito gravado nos estúdios da Rádio Comercial inserido no projeto “Toca ao outro e não ao mesmo”. The Black Mamba afirma-se definitivamente como uma das mais energéticas e entusiasmantes bandas a atuar ao vivo pela sua energia e genialidade.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 8 de julho já se encontram esgotados.

Artistas já confirmados: Alt-J, Benjamin Booker, Blossoms, Bonobo (Live), Cage The Elephant, Courteeners, Depeche Mode, Floating Points, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Rhye, Royal Blood, Ryan Adams, Savages, Spoon, Tiago Bettencourt, The Black Mamba, The Cult, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.