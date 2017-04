festival

O EDPCooljazz anuncia o concerto de Jorge Palma, a 25 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, onde na mesma noite já está confirmado o talentoso blues boy do momento, Jake Bugg.

Jorge Palma com a apresentação do espetáculo “ Só” junta-se a Jake Bugg e a noite de 25 de julho fica assim marcada como um encontro direto entre gerações e músicas eternas.

A capacidade de criar hoje clássicos instantâneos chega-nos através da estrela britânica Jake Bugg (voz e viola), e a certeza de um repertório imaculado de Jorge Palma (voz e piano) antecipa uma experiência única nos Jardins em que a essência da música, tal como é criada, vai tocar mais alto. Jorge Palma e um piano.

Este é o mote para uma noite muito especial que vamos presenciar nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, na noite de 25 de julho.

O EDPCooljazz recebe uma das maiores lendas da música portuguesa na celebração de um repertório que é absolutamente intemporal. Intimista e despido de todos os arranjos, o espetáculo de Jorge Palma conta ainda com um trabalho de vídeo liderado por André Tentúgal que potencializa ainda mais marcos da música portuguesa como são o caso de “Estrela do Mar”, “Bairro do Amor, “Terra dos Sonhos, “Deixa-me Rir”, “Só” e “Frágil”.

Já Jake Bugg, o cantor e compositor inglês com influências de The Beatles, Jimi Hendrix, Oasis e Johnny Cash e considerado um mestre na mistura de géneros musicais impressos nas suas canções emotivas, vai trazer os seus temas mais emblemáticos como "Lightning Bolt", "Taste it" ou "Two Fingers” extraídos do seu álbum “On My One”.

Uma noite em que os sentidos vão estar apurados entre a intimidade das apresentações e o magnânimo das obras apresentadas. Momentos diferentes que marcam a edição de 2017 do festival com a personalidade mais marcante do território português.

Já confirmados nesta 14ª Edição do EDPCOOLJAZZ: a incontornável banda “The Pretenders” (19 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras); o cantor e saxofonista “Maceo Parker” (20 de julho, Jardins do Marquês de Pombal); a consagrada cantora brasileira “Maria Gadú” (23 de julho, Jardins do Marquês de Pombal, Oeiras); o blues boy do momento “Jake Bugg” (25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal, Oeiras); “Jamie Lidell” um mestre da Soul e “Luísa Sobral” uma das compositoras e cantoras mais importantes da nova geração de músicos portugueses (26 de julho, Jardins do Marquês de Pombal; o carismático e versátil músico inglês “Jamie Cullum” (29 de julho, Parque dos Poetas/Estádio Municipal de Oeiras).