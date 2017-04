Actualidade

No bicentenário do escritor, naturalista e ativista norte-americano Henry David Thoreau, a Universidade de Lisboa e a Biblioteca Nacional juntam-se para organizar um colóquio e uma exposição "biblio-iconográfica" que dá a conhecer a obra e as repercussões deste autor.

Organizada pelo Grupo de Estudos Americanos do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL/ULICES), em parceria com a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), a iniciativa "Colóquio: Resistência Civil/Acordo com a Natureza - Bicentenário de Henry David Thoreau" inclui uma exposição, que estará patente de 10 de abril a 06 de maio, e um colóquio no dia 26 de abril.

Na segunda-feira, a exposição abre com uma visita comentada, duas palestras e um debate que encadeará os elos do 'libertarismo', da ecologia, da objeção de consciência e do estilo e influência do poeta e ensaísta.