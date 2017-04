Actualidade

A organização das 7 Maravilhas de Portugal - Aldeias revelou hoje as 49 aldeias pré-finalistas que irão ser votadas pelos portugueses, sendo o Centro a região de turismo com maior número a concurso.

Ao todo, o Centro tem 14 aldeias candidatas, seguindo-se o Alentejo e o Ribatejo com nove e o Norte com oito. Açores e Algarve concorrem com seis aldeias cada, enquanto a Madeira conta com quatro e Lisboa e Vale do Tejo com duas.

As 49 aldeias pré-finalistas, sete em cada uma das sete categorias, foram hoje anunciadas numa cerimónia que decorreu na Aldeia da Pena, no concelho de S. Pedro do Sul, iniciativa que contou com a presença do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.