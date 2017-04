Actualidade

O motorista que há dois anos despistou um autocarro na A22, no Algarve, com 33 turistas holandeses a bordo, causando quatro mortos, foi condenado a uma pena suspensa de prisão por quatro crimes de homicídio por negligência.

"O tribunal deu como provado que o arguido deixou o veículo despistar-se por guiar muito próximo da berma, desatento e com falta de cuidado, nomeadamente enquanto procurava alcançar e mexer no difusor de ar", lê-se num comunicado publicado hoje no 'site' do Ministério Público.

O arguido foi condenado a uma pena de prisão de um ano e três meses por cada um dos crimes que, em cúmulo jurídico, correspondem a uma pena única de três anos e dez meses de prisão, suspensa com sujeição a regime de prova, além da ter ficado proibido de conduzir durante três anos.