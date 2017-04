Actualidade

As receitas regulares do Fundo de Resolução cobrem apenas 4% da dívida que este ainda tem de reembolsar, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas à atividade do Fundo de Resolução em 2015.

Segundo o relatório hoje divulgado, no final de 2015, o Fundo de Resolução (entidade responsável por intervir nos bancos em dificuldades) tinha um passivo (responsabilidades) de cerca de 5.000 milhões de euros, valor que resulta dos empréstimos que este pediu ao Tesouro para intervir na resolução do Banif e, sobretudo, na do Banco Espírito Santo (BES) com subsequente criação e recapitalização do Novo Banco.

"Face ao cenário de incerteza quanto ao produto da venda do Novo Banco, é de salientar que as receitas regulares anuais do Fundo representam 4% do valor dos empréstimos a reembolsar", lê-se no relatório do Tribunal de Contas sobre a auditoria às contas do fundo em 2015.