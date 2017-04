Taça Davis

Gastão Elias fez hoje o 1-0 para Portugal, ao derrotar o ucraniano Artem Smirnov, em cinco 'sets', no primeiro encontro da segunda eliminatória do Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis em ténis.

O número dois nacional e 90.º jogador mundial impôs-se ao 507.º tenista do 'ranking' ATP, por 6-4, 7-6 (7-1), 6-7 (6-8), 3-6 e 6-1, depois de uma maratona de quatro horas e 35 minutos, para deixar Portugal na frente na luta pelo acesso ao 'play-off' do Grupo Mundial.

A seguir a este encontro, João Sousa vai procurar o segundo ponto para a seleção da casa frente a Mykyta Mashtakov, no segundo encontro de singulares da primeira jornada do embate entre Portugal e a Ucrânia, que decorre até domingo, no 'court' coberto de terra batida do Club Internacional de Foot-Ball, em Lisboa.