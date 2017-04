TAP/ Privatização

Os trabalhadores da TAP têm até 10 de maio para aderirem à oferta pública de venda (OPV) de 5% das ações representativas do capital social da TAP SGPS, que lhes foi reservada no processo de privatização do grupo.

De acordo com o anúncio divulgado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o período da oferta tem a duração de 20 dias úteis" pelo que os trabalhadores podem transmitir as suas ordens de compra de ações da TAP - SGPS, S.A. entre as 8:30 horas do dia 10 de abril de 2017 e as 15:00 horas do dia 10 de maio de 2017, inclusive.

A oferta envolve a venda de 75 mil ações, ao preço nominal de 10,38 euros, o que representa um desconto de 5% sobre o preço oferecido (10,93 euros) pela Atlantic Gateway no processo de privatização, de acordo com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.