Actualidade

A REN fechou acordo com a EDP para a compra da empresa de distribuição de gás natural por 532,4 milhões de euros, anunciou hoje ao mercado a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Em comunicado, a REN anunciou a compra de 100% do capital da EDP Gás ao grupo EDP pelo valor de 532,4 milhões de euros, que representa "uma importante aposta para a REN, mantendo o forte compromisso com a sua operação em Portugal, em linha com a sua estratégia de desenvolvimento de negócio".

A EDP Gás detém a segunda maior rede de distribuição de gás natural em Portugal, na região litoral norte de Portugal, abastecendo 29 concelhos dos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, com uma rede de 4.460 quilómetros.