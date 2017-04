Actualidade

A Câmara Municipal de Vila do Conde assinou hoje uma carta de intenções para trazer para os estaleiros navais da cidade a construção de uma réplica funcional do histórico veleiro inglês Cutty Sark.

A vontade foi firmada hoje entre a presidente do município, Elisa Ferraz, e o diretor do projeto, o construtor naval e navegador russo Vladimir Martus, que passou os últimos cinco meses em Vila do Conde, a acompanhar a recuperação de uma outra fragata de que é proprietário.

"Assinámos este documento com a intenção de, trabalhando com vários agentes a nível nacional e internacional, podermos fazer com que Vila do Conde seja a cidade escolhida para que essa réplica possa ser construída" confirmou a autarca.