Actualidade

Uma exposição do escultor José Pedro Croft, sobre a Coleção António Cachola, é inaugurada hoje, às 22:00, no espaço Chiado8, em Lisboa, e fica aberta ao público a partir de sábado, até 15 de julho, anunciou a organização.

José Pedro Croft é o artista escolhido para a representação oficial portuguesa na 57.ª Bienal de Arte de Veneza, e a inauguração da mostra em Lisboa marca o regresso do artista ao espaço Chiado8, depois de aí ter exposto em 2011, e verifica-se cerca de um mês antes da abertura da exposição internacional em Itália, aonde leva "Medida Incerta".

Na exposição em Lisboa, com curadoria de Delfim Sardo, destaca-se uma escultura sem título, em madeira, mdf e espelho, datada de 2012, uma das peças de maior dimensão do escultor, entre as detidas pela Coleção António Cachola, de acordo com o 'site' da instituição.