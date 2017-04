Actualidade

"Dias sem fim", de Sebastian Barry, vencedor do Prémio Costa, "Épico de Gilgamesh", o mais antigo poema longo, da Mesopotâmia, e um livro póstumo de Paulo Varela Gomes são algumas das novidades editoriais para este mês.

A Bertrand Editora lança, no dia 13 de abril, "Dias sem Fim" (no original "Days Without End"), o livro com que o escritor Sebastian Barry venceu o Prémio Costa 2016 e cujo júri descreveu como "um milagre de um livro - tão épico quanto intimista - que consegue criar espaços para o amor e a segurança, no ruído e no caos da historia".

O livro conta uma história, passada no século XIX, de dois amigos que lutam nas guerras índias e na guerra civil, sentindo os dias cheios de vida apesar dos horrores que presenciam, até ao dia em que conhecem uma menina índia e se veem obrigados a tomar uma decisão.