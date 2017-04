Actualidade

O primeiro-ministro condenou hoje "o atentado" em Estocolmo e salientou que o terrorismo é uma ameaça que está bem presente nas sociedades, exigindo que a União Europeia "rapidamente" se una para enfrentar as "verdadeiras ameaças".

António Costa assumiu esta posição em declarações aos jornalistas, à entrada para a sessão de lançamento do segundo volume da biografia do antigo Presidente da República Jorge Sampaio na Fundação Calouste Gulbenkian, da autoria do jornalista José Pedro Castanheira.

"Já tive a oportunidade de manifestar a minha solidariedade ao meu homólogo sueco [Stefan Lofven] após mais este atentado terrorista. Estamos perante mais um sinal de que se trata de uma ameaça comum que deve unir todos os governos europeus no combate ao terrorismo", declarou o primeiro-ministro.