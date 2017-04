Taça Davis

João Sousa deixou hoje Portugal a um ponto do 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis em ténis, ao vencer o ucraniano Mykyta Mashtakov, em três 'sets'.

Depois de Gastão Elias ter conquistado o primeiro ponto frente a Artem Smirnov, o número um nacional fez o 2-0 para Portugal, com um triunfo por 6-0, 6-3 e 6-0 frente ao 1.558.º jogador mundial, consumado em uma hora e 19 minutos.

Sousa e Elias regressam no sábado ao 'court' do Club Internacional de Foot-Ball (Lisboa) para tentar garantir o apuramento para o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial, diante do duo ucraniano formado por Denys Molchanov e Illia Biloborodko.