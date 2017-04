Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, salientou a importância de pensar apenas no jogo com o Boavista, para a 28.ª jornada da I Liga de futebol, e de ignorar, por agora, a proximidade do dérbi com o Benfica.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os 'axadrezados', o técnico 'leonino' enalteceu a "qualidade" do adversário orientado por Miguel Leal e anunciou o regresso aos convocados do médio Adrien Silva, que está recuperado após uma paragem de cinco semanas por lesão.

"O Boavista é uma equipa de qualidade, bem trabalhada e com alguns jogadores interessantes. Contra os 'grandes' tiveram um comportamento sempre forte. Vamos encontrar um adversário que nos vai causar problemas, mas estamos preparados para isso. Se pudermos ganhar e jogar com qualidade, melhor. Quando temos nota artística fico feliz, mas o mais importante é ganhar", disse.