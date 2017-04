Actualidade

Quatro pessoas foram mortas e 15 feridas em resultado de um atentado hoje ocorrido em Estocolmo, quando um camião atropelou várias pessoas no centro da cidade, indicou a polícia, difundindo imagens de um homem procurado.

Este ataque ocorreu num país que tem sido relativamente poupado pela vaga de atentados, por vezes cometidos com recurso a veículos pesados, que se verifica na Europa desde há dois anos.

Desta vez, o camião, que tinha sido roubado, segundo a empresa proprietária, avançou sobre os peões, pouco antes das 13:00 locais (14:00 em Lisboa), ao longo da rua reservada para as pessoas mais frequentada da capital, Drottninggatan. A viatura acabou a marcha na montra de um grande armazém, Åhléns City, pero do cruzamento com uma artéria que tem muito trânsito, Klarabergsgatan.