Actualidade

Um golo do argentino Fede Cartábia permitiu hoje ao Sporting de Braga vencer em casa do Feirense por 1-0, no jogo de abertura da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

O tento da equipa 'arsenalista' surgiu já na reta final da primeira parte, aos 41 minutos, tendo os anfitriões disposto ainda de uma ocasião soberana para igualar, mas o nigeriano Etebo falhou, aos 73 minutos, uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes Marafona.

A vitória permite ao Sporting de Braga manter o quarto lugar com 50 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, quinto, enquanto o Feirense é para já nono com 35.