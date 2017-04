Actualidade

A secretário-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohammed, advertiu hoje, em Marrocos, que os maus líderes já não são apenas do sul, apelando a uma união para garantir boas lideranças em todo o mundo.

"Durante anos, os maus líderes eram do sul. Eles não faziam o que deviam pelos seus países. Responsabilizámo-los, impedimo-los de participar em sessões, suspendemo-los, tentámos prendê-los através dos tribunais internacionais", afirmou a responsável da Organização das Nações Unidas (ONU), intervindo no "Debate sobre Liderança", no arranque do "Fim de Semana da Governação Ibrahim", que decorre até domingo em Marraquexe, Marrocos.

Mas, avisou Amina Mohammed, "agora não há fronteiras para líderes como estes, já não são do sul".