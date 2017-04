Actualidade

O presidente da Fundação Mo Ibrahim apontou, esta sexta-feira em Marrocos, o antigo Presidente cabo-verdiano Pedro Pires como "um herói" e um exemplo para outros líderes africanos pelo seu papel na introdução da democracia no seu país.

"O problema com África é que não conhece os seus heróis, só conhece os maus líderes, os criminosos", afirmou Mo Ibrahim, que intervinha na sexta-feira à noite no arranque do "Fim de Semana da Governação Ibrahim", que decorre até domingo em Marraquexe.

Na sessão deste ano, estão presentes três antigos laureados do Prémio para a Excelência na Liderança Africana, atribuído pela Fundação Mo Ibrahim: os antigos Presidentes Joaquim Chissano (Moçambique), Pedro Pires (Cabo Verde) e Festus Mogae (Botsuana).