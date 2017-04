Actualidade

A Fundação Inês de Castro entrega hoje, em Coimbra, o prémio literário de 2016 ao poeta Rui Lage, pela obra "Estrada Nacional", enquanto Maria Velho da Costa receberá o prémio carreira.

A cerimónia vai decorrer sob a presidência do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que assistirá à palestra de José Carlos Seabra Pereira sobre a obra literária de Rui Lage, enquanto Isabel Pires de Lima vai abordar a obra de Maria Velho da Costa.

"Estrada Nacional" foi descrito pela fundação, quando do anúncio do prémio, em fevereiro, como "uma viagem com partida e regresso pelo mundo rural, com o itinerário definido poema a poema, estrada a estrada, e onde as representações são apresentadas pelo olhar de Rui Lage".