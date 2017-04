Actualidade

A Comissão Internacional de Verificação (CIV), uma organização independente, confirmou hoje em Bayonne (França) que a ETA entregou às autoridades francesas a localização dos locais ainda com armas.

A organização separatista basca "forneceu às autoridades francesas uma lista com os esconderijos das armas", disse numa conferência de imprensa o coordenador da CIV, Ram Manikkalingam.

Fontes da luta antiterrorista já tinham indicado no início do dia que a ETA tinha entregado à polícia francesa as referências de geolocalização de 12 depósitos secretos de armas que estão todos situados no departamento 64 de França, nos Pirenéus Atlânticos.